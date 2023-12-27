Областные выплаты семьям нижегородских участников СВО продлили на год

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 10 октября 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Семьи участников СВО будут получать причитающиеся им выплаты до конца 2024 года. В соответствии с указом губернатора, по 10 тыс. руб. будет выплачиваться беременным женщинам, на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье и на семью в целом, если ее доход не превышает прожиточного минимума.



Как сообщалось, эти выплаты были введены в октябре 2022 года после начала частичной мобилизации. Позже их несколько раз продлили, последний раз — до конца 2023 года.



Андрей Репин.