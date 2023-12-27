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Глава МЧС по Татарстану объявил о своей отставке

Глава МЧС по Татарстану объявил о своей отставке.

Начальник главного управления МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин объявил о том, что покидает свой пост. «Я официально объявляю о своем увольнении со службы», — сказал он на мероприятии МЧС Татарстана, посвященного Дню спасателя России.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».

МЧС