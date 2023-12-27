Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

В самом ведомстве ранее сообщали, что что из-за более агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа к концу 2022 года в 41 стране Европы зарегистрировали более девяти тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а потери составили 69 миллионов голов. С началом осени текущего года начали фиксировать занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия — например, в США, Румынии, Болгарии, Мексике. Также в службе обращали внимание на сообщения о новых массовых случаях гибели морских млекопитающих — в Аргентине, Бразилии, Уругвае.