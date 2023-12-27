Референдум в Молдове не может быть организован в один день с другими выборами

«Дата республиканского референдума устанавливается постановлением парламента, причем плебесцит не может состояться ранее 60 дней со дня принятия решения. Республиканский референдум не может состояться в день парламентских, президентских или всеобщих местных выборов, а также за 60 дней до или 60 дней после дня выборов», — отметил Берлински в эфире Radio Moldova.