Референдум в Молдове не может быть организован в один день с другими выборами

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Референдум о вступлении Молдова в Европейский Союз, который предложила провести следующей осенью президент Майя Санду, не может быть организован в один день с другими выборами. Об этом заявил секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Берлински.
«Дата республиканского референдума устанавливается постановлением парламента, причем плебесцит не может состояться ранее 60 дней со дня принятия решения. Республиканский референдум не может состояться в день парламентских, президентских или всеобщих местных выборов, а также за 60 дней до или 60 дней после дня выборов», — отметил Берлински в эфире Radio Moldova.
По его словам, ЦИК начнет процесс организации республиканского референдума только после того, как законодательный орган страны примет решение о дате проведения голосования.