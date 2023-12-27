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Генерал Тарнавский: следующий год для ВСУ может стать еще более тяжелым

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2024 году ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины может быть еще сложнее, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью BBC Украина.
Украина
Источник: AP 2023

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более сложным», — сказал украинский военный.

По его словам, этому будет способствовать стремление украинских властей вернуть освобожденные территории. Он также подчеркнул, что российское руководство знает об этой цели Киева и приложит все усилия, чтобы помешать ВСУ этого добиться.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.