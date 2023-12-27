Генерал Тарнавский: следующий год для ВСУ может стать еще более тяжелым

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более сложным», — сказал украинский военный.
По его словам, этому будет способствовать стремление украинских властей вернуть освобожденные территории. Он также подчеркнул, что российское руководство знает об этой цели Киева и приложит все усилия, чтобы помешать ВСУ этого добиться.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.