Документы на выдвижение в президенты приняли у депутата из Новосибирской области

Также 23 декабря Центризбирком РФ отказал Екатерине Дунцовой в регистрации, чтобы она могла перейти к сбору подписей для выдвижения в президенты России. По данным комиссии, в ее документации было выявлено около 100 ошибок. После этого Екатерина Дунцова заявила, что намерена обратится в верховный суд для обжалования решения ЦИК. По словам самой Дунцовой, она родилась в Красноярске, а последнее время проживала в Ржеве, где воспитывает троих детей.