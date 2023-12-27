Документы на выдвижение в президенты приняли у депутата из Новосибирской области

«Члены Рабочей группы приняли у Николая Харитонова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства», — сообщает ЦИК.
Напомним, что Николай Харитонов является главой думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также членом президиума ЦК КПРФ.
Сами же выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кандидаты на пост президента должны подать документы в Центризбирком РФ до 1 января.
Ранее ЦИК приняла документы Леонида Слуцкого для выдвижения на выборы президента. Слуцкого выдвинули кандидатом на выборы президента на 35-м предвыборном съезде ЛДПР. Выбор депутаты делали путем тайного голосования. Всего было выдано 108 бюллетеней, 106 из которых были подписаны в поддержку Слуцкого. Оставшиеся две были признаны недействительными.
Также 23 декабря Центризбирком РФ отказал Екатерине Дунцовой в регистрации, чтобы она могла перейти к сбору подписей для выдвижения в президенты России. По данным комиссии, в ее документации было выявлено около 100 ошибок. После этого Екатерина Дунцова заявила, что намерена обратится в верховный суд для обжалования решения ЦИК. По словам самой Дунцовой, она родилась в Красноярске, а последнее время проживала в Ржеве, где воспитывает троих детей.
Мы также писали, что «Новые люди» передали документы кандидата в президенты в ЦИК Также участие в президентской гонке примет председатель РОС из Омской области Сергей Бабурин.