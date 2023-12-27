В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина

ПЕРМЬ, 27 дек — РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
«В Пермском крае в конце декабря стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к процессу сбора подписей в регионе подключились общественные организации: «Волонтёры-медики», «Российские студенческие отряды», «Молодёжь села», движение «Мы вместе», «Волонтёры Победы», «Молодая Гвардия Единой России», ОНФ, а также региональное отделение партии «Единая Россия».
В Перми пункты по сбору подписей работают в гипермаркетах «Лента» на бульваре Гагарина и проспекте Парковый, в торговый центрах: Imall Эспланада, «Планета», «Столица», «Шоколад», «Колизей Атриум», «Навигатор», «Семь чудес», «Кристалл», на улице Цимлянской и по другим адресам. Всего в Перми работает 14 площадок, ещё одна в деревне Кондратово (рядом с краевым центром). Также аналогичные точки развернуты в Кунгуре, Березниках и Соликамске.
Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.