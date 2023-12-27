Путин созвонился с мальчиком, которому организовал экскурсию в Эрмитаж

Помимо этого, Путин побеседовал с мальчиком о его увлечениях, в частности, подробно расспросив о том, что Никита ходит в музыкальную школу, играет на кларнете. «Ты выиграл, я даже вижу, фестиваль международный? Здорово, я тебя поздравляю, Никит!» — прокомментировал президент. Он также поинтересовался, какие у мальчика планы в занятиях музыкой и намечаются ли у него еще какие-то фестивали. Никита ответил, что следующие конкурсы пройдут уже в 2024 году, и он «к ним готовится».