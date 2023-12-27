NYT призвала Украину согласиться на переговоры на условиях РФ

«Болезненная проверка реальностью показывает, что украинско-российский фронт в прямом и переносном смысле заморожен, истощая ресурсы и жизни украинцев без особых перспектив на перемены в обозримом будущем. Долгожданное украинское контрнаступление последних шести месяцев повлекло за собой огромные потери в людях и технике», — отметил обозреватель Серж Шмеман.
Журналист напомнил про заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, что конфликт зашел в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв. Кроме того, нет никакого прогноза на тему одобрения для Украины новых пакетов помощи со стороны США и Евросоюза (ЕС), указал автор.
Шмеман считает, что продолжение боевых действий будет лишь наносить Украине всё больший ущерб, приводить к гибели ее военных и распространять нестабильность по всей Европе. Кроме того, он назвал ошибочным предположение, что возвращение территорий является для Украины лучшим исходом. Аналитик также подчеркнул, что у президента Украины Владимира Зеленского не должно быть ложных надежд на бесконечное вливание в нее американских и европейских средств.
В связи с этим журналист считает, что Украина не должна упускать возможность переговоров с Россией. Он напомнил, что западные эксперты уже предложили различные формулы мира, согласно которым конфликт закончится путем переговоров. По мнению Шмемана, теперь же дело за их реализацией.
Ранее в этот день украинский бригадный генерал Александр Тарнавский спрогнозировал осложнение для ВСУ ситуации на поле боя в 2024 году. По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, по словам Тарнавского, чрезвычайно сложной задачей, поскольку Россия знает об этих планах и сделает всё, чтобы они не были осуществлены.