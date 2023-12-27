Ранее в этот день украинский бригадный генерал Александр Тарнавский спрогнозировал осложнение для ВСУ ситуации на поле боя в 2024 году. По его словам, это связано со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, что является, по словам Тарнавского, чрезвычайно сложной задачей, поскольку Россия знает об этих планах и сделает всё, чтобы они не были осуществлены.