Литва повышает на 61% тариф транзит контейнеров через свою территорию со следующего года

Ситуация с пропуском фур на границе с Литвой (сейчас в Калининградской области открыт только погранпереход в Чернышевском) периодически серьезно ухудшается. В начале декабря калининградские перевозчики сообщали, что водители большегрузов стоят на границе по 10−12 суток. Антон Алиханов заявлял, что эту ситуацию «драматизировать» не нужно, поскольку, по его мнению, грузоотправители из Калининграда могут воспользоваться альтернативными путями доставки — контрейлерным (комбинированным железнодорожно-автомобильными) или морским.