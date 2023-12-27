Шавкат Мирзиёев запустил 6 «зеленых» электростанций мощностью 2,4 гигаватта

27 декабря в присутствии генерального исполнительного директора компании Masdar Мухаммада Джамиля Аль-Рамахи, вице-президента China Energy Engineering Corporation Ву Юня, председателя правления China Energy International Group Лю Цзэсяна и других, совместно с которыми в стране реализуются инвестиционные проекты по строительству «зеленых» электростанций, состоялась церемония ввода в эксплуатацию и подключение к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На мероприятии было отмечено, что впервые в стране полностью за счет иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Карманинском и Нурабадском районах общей мощностью 200 мегаватт, которые до настоящего времени выработали 1 млрд кВ/ч «зеленой» энергии.
Кроме того, эмиратская компания Masdar завершила реализацию проектов строительства трех фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 мегаватт. В Тамдынском районе Навойиской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.
Также в Бухарской и Кашкадарьинской областях китайской компанией China Gezhouba Group завершено возведение первого этапа двух солнечных станций общей мощностью 1000 мегаватт.
Отмечается, что строительные работы были завершены в рекордно короткие сроки — всего за девять месяцев.
На церемонии было подчеркнуто, что в результате полного ввода указанных проектов общей стоимостью $2 млрд бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 млн домохозяйств, появится возможность экономии 2 млрд кубометров природного газа, производства промышленной продукции и услуг на $4 млрд.
В ходе своего выступления президент затронул планы дальнейшего развития этой сферы. В настоящее время в стране ведется работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.
«Будем и далее расширять наше плодотворное партнерство с зарубежными компаниями», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
До 2030 года планируется увеличить мощность «зеленых» электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.