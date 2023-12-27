Шавкат Мирзиёев запустил 6 «зеленых» электростанций мощностью 2,4 гигаватта

27 декабря в присутствии генерального исполнительного директора компании Masdar Мухаммада Джамиля Аль-Рамахи, вице-президента China Energy Engineering Corporation Ву Юня, председателя правления China Energy International Group Лю Цзэсяна и других, совместно с которыми в стране реализуются инвестиционные проекты по строительству «зеленых» электростанций, состоялась церемония ввода в эксплуатацию и подключение к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба президента.