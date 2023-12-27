ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на участие в выборах президента

Выборы президента России должны пройти 15, 16 и 17 марта 2024 г. Впервые в них смогут принять участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также первый раз на выборах президента применят механизм дистанционного электронного голосования. Такая возможность будет доступна для жителей 29 субъектов страны. Прием заявок от самовыдвиженцев продлится до 27 декабря, а выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января.