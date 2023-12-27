ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на участие в выборах президента

26 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в выборах президента России подали 33 кандидата. Такой «ажиотаж» считают в Кремле нормальным явлением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для избирательной кампании естественно появление людей, заявляющих о своих политических амбициях.
Выборы президента России должны пройти 15, 16 и 17 марта 2024 г. Впервые в них смогут принять участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также первый раз на выборах президента применят механизм дистанционного электронного голосования. Такая возможность будет доступна для жителей 29 субъектов страны. Прием заявок от самовыдвиженцев продлится до 27 декабря, а выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января.
Об участии в президентских выборах 8 декабря заявил действующий глава РФ Владимир Путин. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул на выборы лидера партии Леонида Слуцкого, 24 декабря «Новые люди» представили своего кандидата — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. И Слуцкий, и Даванков также уже подали документы в ЦИК. Еще одного кандидата — депутата Госдумы Николая Харитонова — выдвинула КПРФ. 23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом экс-депутата Госдумы от СПС Бориса Надеждина, 26 декабря он подал документы в ЦИК.