Санду: на территории Левобережья нельзя будет провести референдум

При этом она уточнила, что плебисцит будет организован на всей территории страны.
«Осенью граждане должны будут решить, хотят ли они двигаться вперед, работать над проектом европейской интеграции Республики Молдова или хотят вернуться в прошлое… Этот референдум, конечно, будет организован на всей территории страны, и парламент должен решить технические аспекты, как он будет проводиться», — сказала Санду в интервью румынскому изданию Veridica.
По ее словам, организовать проведение референдума в Приднестровье нельзя, поскольку регион «не контролируется конституционными органами».
«Но граждане Республики Молдова с левого берега Днестра могут прийти и проголосовать в избирательных пунктах Правобережья», — добавила президент.