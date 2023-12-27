Санду: на территории Левобережья нельзя будет провести референдум

«Осенью граждане должны будут решить, хотят ли они двигаться вперед, работать над проектом европейской интеграции Республики Молдова или хотят вернуться в прошлое… Этот референдум, конечно, будет организован на всей территории страны, и парламент должен решить технические аспекты, как он будет проводиться», — сказала Санду в интервью румынскому изданию Veridica.