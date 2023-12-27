Алматы будет поделен на пять полицентров

«Юго-западный» полицентр — в районе пр. Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. В этом месте разместятся мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики, административно-деловые центры. «Исторический центр» — часть Медеуского района, «золотой квадрат» в границах улиц Байтурсынова — проспект Абая — Зенкова — Жибек Жолы. Здесь не будет промышленных предприятий, а здания историко-культурной значимости будут отреставрированы. В целом продолжится благоустройство данного полицентра, появится больше велополос и велодорожек, много парковочных мест и т. д.