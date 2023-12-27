Представитель Эрдогана заявил, что Турция ждет прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО

«Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола (подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО — прим. ТАСС). В частности, это касается поставок военной продукции. Надеюсь, что в вопросе членства Швеции в НАТО в обозримом будущем будет существенный прогресс», — сказал Кылыч.