Представитель Эрдогана заявил, что Турция ждет прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Турция рассчитывает на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО. Об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.
«Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола (подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО — прим. ТАСС). В частности, это касается поставок военной продукции. Надеюсь, что в вопросе членства Швеции в НАТО в обозримом будущем будет существенный прогресс», — сказал Кылыч.
Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вынесен на голосование Генассамблеи.