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Университет физкультуры и спорта будет объединен с Госуниверситетом Молдовы

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Государственный университет физической культуры и спорта (USEFS) будет объединен путем поглощения с Государственным университетом Молдовы (USM). Решение о слиянии двух вузов одобрил кабинет министров Молдовы на заседании в среду.
Источник: Sputnik.md

По мнению специалистов Министерства образования, слияние укрепит финансовое положение USEFS, ухудшевшееся из-за сокращения общего числа студентов примерно на 15% за последние три года.

По информации Минобразования, в 2023 году USEFS столкнулась со значительными финансовыми проблемами, из-за которых ведомство было вынуждено дополнительно предоставить вузу около 6 миллионов леев для покрытия задолженностей по заработной плате.

Поглощение USM позволит учреждению преодолеть финансовые проблемы, укрепит его авторитет, в том числе среди международных партнеров, и обеспечит улучшение институционального управления.

Министерство также заявило о намерении инвестировать 10 миллионов леев в инфраструктуру USEFS, заключить контракты на дополнительные услуги непрерывного обучения, а также привлечь международных партнеров к инвестициям в этот проект. Представители USEFS будут приглашены в расширенный совет Госуниверситета Молдовы. При этом образовательный процесс будет продолжаться в существующем здании, заверили в ведомстве.

Постановление правительства предусматривает полный переход работников USEFS до 1 сентября 2024 года в соответствии с трудовым законодательством в Государственный университет Молдовы. Студенты, зачисленные в программы USEFS по высшему образованию, магистратуре и докторантуре, будут переведены в госуниверситет по тем же программам высшего образования и с той же стоимостью контракта за обучение.