Университет физкультуры и спорта будет объединен с Госуниверситетом Молдовы

По мнению специалистов Министерства образования, слияние укрепит финансовое положение USEFS, ухудшевшееся из-за сокращения общего числа студентов примерно на 15% за последние три года.
По информации Минобразования, в 2023 году USEFS столкнулась со значительными финансовыми проблемами, из-за которых ведомство было вынуждено дополнительно предоставить вузу около 6 миллионов леев для покрытия задолженностей по заработной плате.
Поглощение USM позволит учреждению преодолеть финансовые проблемы, укрепит его авторитет, в том числе среди международных партнеров, и обеспечит улучшение институционального управления.
Министерство также заявило о намерении инвестировать 10 миллионов леев в инфраструктуру USEFS, заключить контракты на дополнительные услуги непрерывного обучения, а также привлечь международных партнеров к инвестициям в этот проект. Представители USEFS будут приглашены в расширенный совет Госуниверситета Молдовы. При этом образовательный процесс будет продолжаться в существующем здании, заверили в ведомстве.
Постановление правительства предусматривает полный переход работников USEFS до 1 сентября 2024 года в соответствии с трудовым законодательством в Государственный университет Молдовы. Студенты, зачисленные в программы USEFS по высшему образованию, магистратуре и докторантуре, будут переведены в госуниверситет по тем же программам высшего образования и с той же стоимостью контракта за обучение.