Университет физкультуры и спорта будет объединен с Госуниверситетом Молдовы

Министерство также заявило о намерении инвестировать 10 миллионов леев в инфраструктуру USEFS, заключить контракты на дополнительные услуги непрерывного обучения, а также привлечь международных партнеров к инвестициям в этот проект. Представители USEFS будут приглашены в расширенный совет Госуниверситета Молдовы. При этом образовательный процесс будет продолжаться в существующем здании, заверили в ведомстве.