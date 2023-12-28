Система образования Самарской области вошла в пятерку лучших по стране

В среду, 27 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета РФ, посвященное роли педагога и наставника. В нем принял участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Он накануне в рамках семинара-совещания возглавил одну из рабочих групп, которая работала над развитием наставничества в стране.
На заседании Дмитрий Азаров отметил высокие достижения области в Год педагога и наставника. Так, Самарская область вошла в пять лучших регионов в стране по качеству образования. В регионе была проведена значительная работа, направленная на повышение престижа педагогической профессии и развитие системы наставничества.
Правительство области уделяет большое внимание строительству новых школ и детских садов, ремонту уже существующих, а также улучшению материально-технического обеспечения. Регион активно развивает современные образовательные форматы, такие как центры «IT-куб», кванториумы и «Точки роста», позволяя учащимся более глубоко изучать интересующие предметы.
— Год дал мощнейший импульс и развитию сферы образования, и подготовке новых проектов. У нас наставничество становится фактически общественным движением. Именно образование — основа опережающего развития нашей страны.
Так, за 2023 год в регионе провели более 800 различных мероприятий. Губернатор также отметил, что будущие победы страны, в том числе на фронтах СВО, закладываются в школах благодаря работе учителей-патриотов и воспитанию будущих защитников Отечества. Кроме того, наставничество развивается в различных сферах, включая промышленность, здравоохранение и педагогику.