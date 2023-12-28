Система образования Самарской области вошла в пятерку лучших по стране

Так, за 2023 год в регионе провели более 800 различных мероприятий. Губернатор также отметил, что будущие победы страны, в том числе на фронтах СВО, закладываются в школах благодаря работе учителей-патриотов и воспитанию будущих защитников Отечества. Кроме того, наставничество развивается в различных сферах, включая промышленность, здравоохранение и педагогику.