Правительство задумалось о справедливости системы оплаты труда педагогов

В ходе заседания Госсовета Владимир Путин предложил пересмотреть систему оплаты труда учителей. «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего — заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», — объявил президент.
Напомним, что еще в 2012 году он поручил регионам начать повышать зарплаты медработников, учителей, профессоров вузов, соцработников и работников культуры — они должны были вырасти до 100−220% от средней зарплаты по региону (майские указы). Но спустя уже 11 лет после объявления этой инициативы дифференциация средних зарплат учителей по регионам остается высокой.
- В среднем по итогам девяти месяцев 2023 года она составляла 88 тыс. руб. в месяц, но ее минимальный показатель намного ниже — в Ивановской области это 31 тыс. руб.
- Максимальный же показатель — в Чукотском автономном округе (140 тыс. руб.).
Хотя большая часть регионов придерживается целевого соотношения зарплат учителей и среднего показателя по экономике, в 2022 году, по оценке экспертов Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, число вакансий в сфере среднего образования в стране превышало число работников на 3,1%.
Как пояснил в среду Владимир Путин, хотя майские указы и «сыграли определенную роль в повышении статуса учительского труда», разница в оплате педагогического труда в регионах чревата тем, что между ними накапливаются разрывы в качестве обучения и растет дефицит кадров. «Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей», — отметил президент.
Профильный вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для сокращения дифференциации зарплат Российская трехсторонняя комиссия займется ежеквартальным мониторингом оплаты труда учителей.
«Посмотрим, где у нас существуют реальные проблемы и где нужно сократить дифференциацию. Соответственно, вместе с Минфином мы будем работать в рамках этого направления, ну и, конечно, вместе с регионами», — пообещала вице-премьер.
Также, по ее словам, правительство планирует разработать поправки к Трудовому кодексу для внедрения выплат педагогам за наставничество — на базе Министерства просвещения с участием экспертов существует рабочая группа, которая в ближайшее время представит концепцию этой деятельности. «Мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и отрегулируют их нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона», — пояснила Татьяна Голикова.
В итоге правительство решило сократить ее, введя для отдельных категорий медработников специальные социальные доплаты напрямую из бюджета — их сейчас получает около половины всех занятых в государственных больницах и клиниках. Можно предположить, что аналогичная мера будет предложена и для учителей — в ходе предвыборной кампании Владимира Путина или в момент переформирования кабинета министров в апреле-мае 2024 года.
Анастасия Мануйлова