Правительство задумалось о справедливости системы оплаты труда педагогов

Также, по ее словам, правительство планирует разработать поправки к Трудовому кодексу для внедрения выплат педагогам за наставничество — на базе Министерства просвещения с участием экспертов существует рабочая группа, которая в ближайшее время представит концепцию этой деятельности. «Мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и отрегулируют их нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона», — пояснила Татьяна Голикова.