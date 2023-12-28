Российское посольство возобновит работу в Буркина-Фасо

«Мы прибыли в Уагадугу, чтобы возобновить деятельность российского посольства (она была прекращена в 1992 году — прим. ТАСС) в этой стране, которая является нашим давним партнером, с которой у нас прочные дружеские связи. Несмотря на отсутствие физического присутствия здесь, двустороннее сотрудничество в политической и экономической областях не приостанавливалось», — сказал в интервью ТАСС посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.