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Трамп считает, что Байден хочет играть на два фронта в конфликте в Палестине

Экс-президент США также заявил, что, если бы он возглавлял государство, «7 октября никогда бы не случилось».
Палестина
Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в палестино-израильском конфликте пытается играть на два фронта.

Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Байден позволил этому [конфликту] случиться. Послушайте, Байден пытается играть на два фронта, и я думаю, что ему это не удается», — сказал Трамп в среду в интервью телеканалу Just the News.

Экс-президент Соединенных Штатов также утверждал, что «7 октября никогда бы не случилось», если президентом США был он, а не Байден.

Трамп Дональд
Байден Джо