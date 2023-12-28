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Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции «воевать до последнего украинца», но теперь с дополнением — «сколько хватит денег».
Источник: © РИА Новости

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов.

«Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны “до последнего украинца”. Правда, уже с небольшим дополнением — “сколько хватит денег”», — заявил посол.

По его словам, в Вашингтоне «понимают тщетность усилий» победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают «марионеточный» режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель.

«“Бесконечными” пакетами помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных», — добавил Антонов.

«Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию “на земле”. Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», — подчеркнул посол.

дипломатия