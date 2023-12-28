Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине

«Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию “на земле”. Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», — подчеркнул посол.