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Губернатор Омской области Хоценко принял участие в акции «Ёлка желаний»

В среду, 27 декабря, Виталий Хоценко принял участи в акции «Ёлка желаний» в Кремле.

Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, произошло это перед заседанием Государственного Совета РФ.

Александра из села Малиновка Тюкалинского района мечтает о велосипеде. А Мария из Луганска поделилась с Дедом Морозом желанием иметь фотоаппарат.

«Обязательно обе мечты вместе с Дедом Морозом исполним!», — пообещал Виталий Хоценко.

Напомним, что эту добрую акцию несколько лет назад инициировал Президент России Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что новогодние желания трёх маленьких омичей исполнит зампред Госдумы РФ, единоросс Александр Жуков.