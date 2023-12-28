Губернатор Омской области Хоценко принял участие в акции «Ёлка желаний»

Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, произошло это перед заседанием Государственного Совета РФ.
Александра из села Малиновка Тюкалинского района мечтает о велосипеде. А Мария из Луганска поделилась с Дедом Морозом желанием иметь фотоаппарат.
«Обязательно обе мечты вместе с Дедом Морозом исполним!», — пообещал Виталий Хоценко.
Напомним, что эту добрую акцию несколько лет назад инициировал Президент России Владимир Путин.
Ранее мы писали о том, что новогодние желания трёх маленьких омичей исполнит зампред Госдумы РФ, единоросс Александр Жуков.