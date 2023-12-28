Экс-губернатора Красноярского края допросили по делу Александра Глискова

Экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского допросили в качестве свидетеля по делу депутата ЗС Александра Глискова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марину Васильеву.
По ее словам, экс-губернатор был допрошен как свидетель со стороны обвинения. Напомним, Виктор Толоконский возглавлял регион с 2014 по 2017 год.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере). Сам он отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим.