Экс-губернатора Красноярского края допросили по делу Александра Глискова

Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере). Сам он отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим.