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Как оформить ДТП онлайн по Европротоколу

С 1 января 2024 года вступает в силу новшество, позволяющее водителям оформлять ДТП онлайн через мобильное приложение «Европротокол», разработанное Первым кредитным бюро для ФГСВ РК. Это станет возможным благодаря успешному тестированию приложения, проведённому 26 декабря АРРФР и МВД РК, сообщает El.kz.
Транспорт
Источник: РИА "Новости"

«Европротокол» предоставляет возможность водителям регистрировать ДТП в онлайн-режиме и оформлять страховые выплаты без привлечения полиции и страховой компании. Это допустимо при условии, что сумма ущерба от ДТП не превышает 100 МРП, и здоровью третьих лиц вред не причинён.

Приложение обладает функциями подачи онлайн-заявок, биометрической верификации, прикрепления цифровых документов и указания мест повреждений с фотографиями. С наступлением нового года, «Европротокол» будет доступен для использования по всей Республике, а уже сейчас его можно скачать в App Store и Google Play.

За уходящий год Первое кредитное бюро реализовало множество социальных проектов, включая внедрение биометрических киосков для перевыпуска удостоверений личности в ЦОНах, разработку портала по льготному автокредитованию, сервиса Стоп-кредит на портале egov.kz, системы оплаты проезда в метро по биометрии в сотрудничестве с Face Pay и Halyk Bank, а также создание мобильного приложения «Европротокол».