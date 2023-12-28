Как оформить ДТП онлайн по Европротоколу

Приложение обладает функциями подачи онлайн-заявок, биометрической верификации, прикрепления цифровых документов и указания мест повреждений с фотографиями. С наступлением нового года, «Европротокол» будет доступен для использования по всей Республике, а уже сейчас его можно скачать в App Store и Google Play.