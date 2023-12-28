Минфин Беларуси заявил об исполнении бюджета 2023 года без дефицита

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Белорусский бюджет 2023 года будет исполнен без дефицита, заявил глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов.
«Мы планировали дефицитный бюджет, а сегодня мы исполним его без дефицита. Это не может не радовать», — отметил Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам министра, страна пережила уходящий год в условиях внешнего давления. Был принят ряд мер, в том числе изменилась поддержка экспортеров. По его словам, эти и другие шаги помогли белорусской экономике.
Дефицит бюджета
Республиканский бюджет в республике уже несколько лет подряд планируется с дефицитом. В 2023 году он мог составить 3,1 млрд рублей. Часть средств для погашения этого дефицита власти намеревались получить через государственные займы. Также на эти цели должны были пойти остатки предыдущего бюджета.
При этом Минфин с середины 2022 года перестал публиковать отчеты об исполнении бюджета, но иногда представители ведомства озвучивают некоторые показатели.
Ранее в этом году Минфин уже отмечал, что бюджет, скорее всего, будет бездефицитным, несмотря на консервативный сценарий, заложенный изначально. В ноябре Селиверстов сообщил, что за январь-сентябрь республиканский бюджет по доходам исполнен на 77%, а местные бюджеты — на 73%.
Бюджет на следующий год
В законе о республиканском бюджете на 2024 год вновь заложен дефицит, и сумма на этот раз больше — около 4,7 млрд рублей. Как и ранее, проблему будут решать за счет остатков и заимствований. По-прежнему внутри страны больше всего денег в казну соберут через НДС.
Также увеличить расходы на оборону и Вооруженные силы: в изначальной версии бюджета на 2023 год было 2,6 млрд, а в законе на следующий год — 3,4 млрд.
Кроме того, предстоит выплатить около двух млрд долларов долга.