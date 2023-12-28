Минфин Беларуси заявил об исполнении бюджета 2023 года без дефицита

В законе о республиканском бюджете на 2024 год вновь заложен дефицит, и сумма на этот раз больше — около 4,7 млрд рублей. Как и ранее, проблему будут решать за счет остатков и заимствований. По-прежнему внутри страны больше всего денег в казну соберут через НДС.