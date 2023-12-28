Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

«За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск “Южная” награждены государственными наградами. Боевые награды — ордена Мужества, медали “За отвагу”, “За спасение погибавших” и “За храбрость”, а также Георгиевские кресты VI степени 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров», — сказали в ведомстве.