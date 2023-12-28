Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

«За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск “Южная” награждены государственными наградами. Боевые награды — ордена Мужества, медали “За отвагу”, “За спасение погибавших” и “За храбрость”, а также Георгиевские кресты VI степени 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров», — сказали в ведомстве.
Жаров поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм.
В соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ, отметили в ведомстве, государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города.