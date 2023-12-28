Постпред в Вене назвал, какая страна первой пострадает в конфликте с НАТО

Россия традиционно считала Финляндию «нейтральной и, в общем-то, дружественной страной», подчеркнул дипломат. Однако вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, сказал он.

«То есть ответные меры всегда найдутся. Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — добавил собеседник агентства.