Постпред в Вене назвал, какая страна первой пострадает в конфликте с НАТО

Россия традиционно считала Финляндию «нейтральной и, в общем-то, дружественной страной», подчеркнул дипломат. Однако вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, сказал он.
Ульянов отметил, что российская сторона не хотела бы такого исхода.
Подписание США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое предусматривает размещение в последней американского контингента, дипломат назвал «серьезным вызовом».
Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. В июне российский Генштаб объявил, что Ленинградский и Московский военный округа сформируют уже в этом году. В декабре 2022 года об этой необходимости заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр сослался на «стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ» и расширение блока.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что сейчас у двух стран нет никаких проблем и споров, однако они появятся в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Москва не заинтересована в том, чтобы воевать со странами блока, и не хочет портить с ними отношения, отмечал глава государства.