Антонов заявил о страхе США признать успех России во взятии Марьинки

В Белом доме и Пентагоне не раз заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Конгресс США с конца сентября не может согласовать дополнительное финансирование для Киева. Американская администрация запросила пакет объемом $106 млрд, из которых $61,4 млрд предназначаются Киеву. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США и требуя раздельного предоставления помощи Украине и другим странам.