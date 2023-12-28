Казахстанцам придется декларировать домашних животных

В 2025 году все граждане страны, в том числе пенсионеры, домохозяйки и студенты, обязаны подать информацию о своем имуществе и доходах. Заключительный этап такого учета охватит больше 6 млн человек. Второй же этап всеобщего декларирования уже завершился. В его рамках о своем имуществе заявляли работники бюджетных организаций. По информации комитета госдоходов, среди них нашлись и те, кто имеет счета в иностранных банках и недвижимость за рубежом. Стран, где зарегистрированы их активы, набралось больше 50. А уже в следующем году декларировать собственность будут руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.