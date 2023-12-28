Казахстанцам придется декларировать домашних животных

«Если имеются такие дорогие породы домашних животных, такие как скакуны, дорогая порода собак, то данное домашнее животное может быть оценено и по желанию декларанта может быть указано в декларации», — заявил директор департамента комитета государственных доходов МФ РК Нуржан Куандыков.
В 2025 году все граждане страны, в том числе пенсионеры, домохозяйки и студенты, обязаны подать информацию о своем имуществе и доходах. Заключительный этап такого учета охватит больше 6 млн человек. Второй же этап всеобщего декларирования уже завершился. В его рамках о своем имуществе заявляли работники бюджетных организаций. По информации комитета госдоходов, среди них нашлись и те, кто имеет счета в иностранных банках и недвижимость за рубежом. Стран, где зарегистрированы их активы, набралось больше 50. А уже в следующем году декларировать собственность будут руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.
«Мы даем возможность всем тем лицам, которые даже ошибочно заполнили, дополнительно сдать декларацию. Никто не собирается их сразу штрафовать. Наша задача — это отбелить рынок и посмотреть. Очень много людей, вы же сами много задаете вопросов, например, по тем же чиновникам. Например, они оформляют свое имущество на родственников, на родных, на друзей и так далее. Поэтому мы хотим видеть полную картину», — заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.