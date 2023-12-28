Минобороны назвало число контрактников в армии

БАРС был создан в 2015 году в соответствии с указом Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В него вступили в том числе и представители казаческих объединений. Наибольшее количество добровольцев туда отправились из Краснодарского края и Ростовской области (больше 6,5 тыс.), следует из материалов Минобороны.