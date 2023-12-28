Власти Молдовы не станут продлевать режим ЧП в стране — спикер парламента

Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.