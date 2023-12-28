Власти Молдовы не станут продлевать режим ЧП в стране — спикер парламента

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Власти Молдовы не намерены продлевать режим ЧП в стране, который позволял правительству принимать решения, не дожидаясь резолюции парламента, заявил спикер законодательного органа республики, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу.
«После истечения срока действующего режима чрезвычайного положения мы его не будем продлевать. Понимаем, что оно больше не может продлеваться», — сказал Гросу в интервью общественному телеканалу «Молдова-1».
По его словам, правительство теперь располагает всем необходимым инструментарием, чтобы больше не прибегать к режиму ЧП.
Долгое ЧП в Молдове.
Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.
При этом 20 января 2022 года в Молдове вступило в силу ЧП области энергетики — на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, отметила, что «введение режима ЧП является необходимостью, чтобы помочь всем гражданам этой страны благополучно пережить эту зиму».
Вечером 24 февраля 2022 года парламент Молдовы объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения «в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности» — тоже на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался. В последний раз его продлили с 1 декабря на 30 дней.