Радий Хабиров отметил успехи проекта «Айтасал»

Об этом в соцсетях рассказал глава республики.
Еще 800 проектов находятся в работе.
— Каждый раз, когда мы подводим промежуточные итоги, удивляюсь масштабам, до которых вырос наш проект, — написал Радий Хабиров. — Наши жители еще раз показывают, насколько они отзывчивы, готовы бескорыстно помогать землякам.
Самыми активными в 2023 году стали выходцы из Калтасинского, Краснокамского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Кигинского, Буздякского, Салаватского, Аскинского районов, а также Стерлитамака, Салавата, Агидели и Нефтекамска. Благотворители спонсировали строительство и ремонт социальных объектов, помощь школам, библиотекам, детсадам и домам культуры, провели благоустройство парков, занимались благоустройством родников и кладбищ, устанавливали памятники и детские площадки.
— Отдельное, очень важное направление, за которое хочу поблагодарить наших меценатов — помощь участникам СВО и их близким. Бойцам передают автомобили и необходимое оборудование, делают блиндажные свечи и плетут маскировочные сети. Ремонтируют дома, где живут их семьи, — добавил он.