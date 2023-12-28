Назначен новый хоким Бекабадского района

Сегодня, 28 декабря, состоялась внеочередная сессия Бекабадского районного Совета народных депутатов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
В ходе сессии на должность хокима Бекабадского района была одобрена кандидатура Досбекова Шухрата Бегимкуловича.
До назначения он работал председателем Ташкентского областного совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.
На данном посту Шухрат Досбеков сменил Шухрата Мирзаева, занимавшего пост хокима с августа этого года.