Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

«Всероссийская акция “Елка желаний”, которая проводится по инициативе Президента России Владимира Путина, уже стала доброй традицией, причем мы ее организуем и на региональном уровне. Конечно, это особое чувство, когда принимаешь участие в этой акции здесь, в Кремле, и представляешь, какой путь прошли все эти письма и детские мечты», — сказал Глеб Никитин.
У всех ребят — разные желания. Игнат (11 лет) из Володарского округа мечтает о наборе для настольного тенниса, Даниил (11 лет) из Харцызска — об игровом руле с педалями, а Илья (9 лет) из Нижнего Новгорода — о горных лыжах.
«Каждый раз, когда знакомлюсь с такими пожеланиями детей, стараюсь как-то более системно посмотреть на проблему. Например, в случае с настольным теннисом это повод задуматься, как в данном населенном пункте обстоят дела с доступностью спортивных объектов. Приятно также, что география участников акции расширяется».