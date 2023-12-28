Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

«Всероссийская акция “Елка желаний”, которая проводится по инициативе Президента России Владимира Путина, уже стала доброй традицией, причем мы ее организуем и на региональном уровне. Конечно, это особое чувство, когда принимаешь участие в этой акции здесь, в Кремле, и представляешь, какой путь прошли все эти письма и детские мечты», — сказал Глеб Никитин.