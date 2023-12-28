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Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

27 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона перед началом заседания Государственного совета в московском Кремле снял с елки три шара с желаниями ребят из Нижегородской области и ДНР.
Источник: Нижегородская правда

«Всероссийская акция “Елка желаний”, которая проводится по инициативе Президента России Владимира Путина, уже стала доброй традицией, причем мы ее организуем и на региональном уровне. Конечно, это особое чувство, когда принимаешь участие в этой акции здесь, в Кремле, и представляешь, какой путь прошли все эти письма и детские мечты», — сказал Глеб Никитин.

У всех ребят — разные желания. Игнат (11 лет) из Володарского округа мечтает о наборе для настольного тенниса, Даниил (11 лет) из Харцызска — об игровом руле с педалями, а Илья (9 лет) из Нижнего Новгорода — о горных лыжах.

«Каждый раз, когда знакомлюсь с такими пожеланиями детей, стараюсь как-то более системно посмотреть на проблему. Например, в случае с настольным теннисом это повод задуматься, как в данном населенном пункте обстоят дела с доступностью спортивных объектов. Приятно также, что география участников акции расширяется».

отметил Глеб Никитин
благотворительность