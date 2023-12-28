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Мишустин направил на Южный Урал 1,7 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря, ФедералПресс. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 1,7 млрд рублей. В соответствие с подписанным распоряжением, деньги предназначены для сбалансированности бюджета.
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Источник: РИА "Новости"

«Утвердить распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Челябинская область — 1,7 млрд рублей», — сказано в документе.

Финансирование получили 19 регионов РФ. Всего поддержку выделено 16,9 млрд рублей.

В минфине отметили, что доходы регионального бюджета на текущий год составили 246,2 млрд рублей. Расходы 301,8 млрд рублей соответственно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Мишустин направил на медицину в Челябинске сотни миллионов рублей.

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