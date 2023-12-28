Мишустин направил на Южный Урал 1,7 млрд рублей

«Утвердить распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Челябинская область — 1,7 млрд рублей», — сказано в документе.
Финансирование получили 19 регионов РФ. Всего поддержку выделено 16,9 млрд рублей.
В минфине отметили, что доходы регионального бюджета на текущий год составили 246,2 млрд рублей. Расходы 301,8 млрд рублей соответственно.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Мишустин направил на медицину в Челябинске сотни миллионов рублей.