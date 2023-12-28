В список доверенных лиц Путина на выборах президента войдут 346 человек

Она отметила, что 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина. 26 декабря в ЦИК России поступили документы для регистрации его доверенных лиц. «Рассмотрев представленные документы, руководствуясь статьей 43 Федерального закона “О выборах президента Российской Федерации”, предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сказала Бударина.