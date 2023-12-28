В список доверенных лиц Путина на выборах президента войдут 346 человек

Она отметила, что 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина. 26 декабря в ЦИК России поступили документы для регистрации его доверенных лиц. «Рассмотрев представленные документы, руководствуясь статьей 43 Федерального закона “О выборах президента Российской Федерации”, предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сказала Бударина.
В частности, в список доверенных лиц вошли:
- народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет;
- народный артист России, актер Сергей Безруков;
- народный артист России, джазмен Игорь Бутман;
- президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер;
- президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе;
- певица и актриса Полина Гагарина;
- народная артистка России Лариса Долина;
- олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка;
- певец Ярослав Дронов (SHAMAN);
- режиссер Никита Михалков;
- фигурист Евгений Плющенко;
- боксер Александр Поветкин;
- российский артист балета Сергей Полунин;
- певец Николай Расторгуев;
- доктор Леонид Рошаль;
- народный артист России Николай Цискаридзе.