Нижегородский губернатор Никитин обсудил с Путиным престиж педагога

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с президентом Владимиром Путиным вопрос о повышении престижа педагога и наставника. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Встреча прошла в рамках Госсовета.
Глеб Никитин выразил уверенность в том, что Владимир Путин примет новые решения, которые дадут новый стимул развития по направлению.
Также губернатор отметил, что уже сделано не мало. Активно идут работы по нацпроекту «Образование». Так, например, создано 14 тысяч учебных мест в области. Построено 17 учреждений образования и строится еще столько же.