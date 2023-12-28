Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов избавился от приставки и.о

Олега Трофимова назначили ректором ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Он избавился от приставки «и.о.». Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 декабря.
Официально в обновленную должность Трофимов вступил 28 декабря. Его полномочия продлятся пять лет — до 27 декабря 2028 года.
Напомним, в должность и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов вступил 1 марта 2023 года на смену Елены Загайновой. Ранее Трофимов занимал пост исполнительного директора Нижегородского НОЦ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ольга Щетинина вошла в комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.