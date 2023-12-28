Медведев назвал недекларируемую, но важнейшую цель военной операции

Целью проводимой Россией спецоперации на Украине останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, однако недекларируемой целью также является «смещение бандеровского режима», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута».
Медведев также назвал Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев «русскими, но временно оккупированными» городами. «Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил политик.
24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».
Спустя полгода, в сентябре 2022-го, он заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В июле этого года президент сообщил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.
Politico накануне сообщила, что из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки. Власти Украины настаивают на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва одним из условий для начала переговоров называла признание «территориальных реалий».