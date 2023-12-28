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Медведев назвал недекларируемую, но важнейшую цель военной операции

Смещение правящего на Украине «бандеровского режима» — явно не декларируемая, но важнейшая цель спецоперации, заявил Медведев. Также он назвал Одессу, Днепр, Харьков, Николаев и Киев «временно оккупированными» городами.
Медведев Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

Целью проводимой Россией спецоперации на Украине останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, однако недекларируемой целью также является «смещение бандеровского режима», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута».

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России

Медведев также назвал Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев «русскими, но временно оккупированными» городами. «Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил политик.

Вместе с этим он не исключил мирных переговоров с Украиной. «Их [переговоры] Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные “переговоры” никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заявил Медведев.

24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Спустя полгода, в сентябре 2022-го, он заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В июле этого года президент сообщил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

Politico накануне сообщила, что из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки. Власти Украины настаивают на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва одним из условий для начала переговоров называла признание «территориальных реалий».

Медведев Дмитрий