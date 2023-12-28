Медведев назвал недекларируемую, но важнейшую цель военной операции

Целью проводимой Россией спецоперации на Украине останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, однако недекларируемой целью также является «смещение бандеровского режима», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута».

Медведев также назвал Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев «русскими, но временно оккупированными» городами. «Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил политик.

Вместе с этим он не исключил мирных переговоров с Украиной. «Их [переговоры] Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные “переговоры” никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заявил Медведев.