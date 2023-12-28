Педагогам в Беларуси поднимут зарплаты с 1 января

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Зарплата всем категориям педагогических работников повышается в Беларуси с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба министерства образования.
Эту меру предусматривает постановление ведомства № 372. На 15% от оклада будет увеличена заработная плата для:
- учителей детских школ искусств;
- учителей-дефектологов;
- воспитателей групп продленного дня;
- руководителей из числа педработников;
- других категорий педагогических работников.
Кроме того, на 22% от оклада увеличат оплату труда учителей общего среднего и специального образования. На 5% она будет повышена для руководителей и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава.
Также установлена доплата за сложность выполняемой работы:
- воспитателям, а также специалистам, работающим с детьми-аутистами — на 30% от базовой ставки (с 1 января этот показатель составит 250 белорусских рублей);
- помощникам воспитателя, которые оказывают помощь детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с выраженными нарушениями передвижения, незрячим учащимся, а также учащимся с нарушениями речи, с трудностями в обучении, имеющих нарушения поведения — на 20% от базовой ставки.
В Минобразования отметили, что программа деятельности правительства до 2025 года предусматривает последовательное повышение зарплат работников педагогической сферы.
Согласно данным Белстата, средняя зарплата учителей в республике за январь-август 2023 года составила 1572,4 рубля — на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. В ноябре средняя оплата труда в сфере образования составила 1357,1 рублей.
Напомним, предыдущий рост зарплат у педработников был 1 сентября текущего года.