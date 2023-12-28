Губернатор Махонин придумал, как остановить процесс отъезда молодежи из края

Махонин также отметил, что очень важно развивать городскую инфраструктуру. Пермяки, получившие диплом столичных вузов, не хотят возвращаться в Пермь. По его словам, нужно сделать так, чтобы люди понимали, что здесь у них будет высокооплачиваемая работа, комфортная бытовая жизнь и удобная городская среда. Махонин уверен, что всего этого можно добиться в долгосрочной перспективе.