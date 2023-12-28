Правительство Молдовы одобрило слияние двух больниц

Напомним, что сотрудники больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе и Дерматологическиого диспансера выступили против слияния медучреждений. Они провели несколько акций протеста, выражая таким образом несогласие с предложением Минздрава. К одной из последних акций присоединились представители оппозиционных партий «Возрождение», «Гражданский конгресс», депутаты парламентской фракции БКС, а также экс-премьер Молдовы Ион Кику и бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.