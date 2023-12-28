Правительство Молдовы одобрило слияние двух больниц

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Клиническая инфекционная больница имени Тома Чорбэ в Кишиневе будет объединена с Дерматологическим диспансером в Кодру. Соответствующий проект одобрили члены правительства по инициативе Минздрава.
«Реорганизация предполагает оптимизацию расходов, повышение эффективности административных процессов, реструктуризацию учреждений и их укрепление посредством инвестиций, которые будут сделаны в инфраструктуру, потенциал и навыки, в общее управление, учитывая одинаковую специфику работы — лечение инфекционных заболеваний. Мера не коснется сотрудников этих больниц, которые сохранят свои рабочие места в новой структуре».
Там добавили, что «значительные инвестиции и реструктуризация на уровне больничных подразделений имеют важное значение, учитывая необходимость укрепления потенциала страны в решении экстренных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями и эпидемиологическими ситуациями».
Также правительство решило включить Республиканский детский реабилитационный центр в систему обязательного медицинского страхования, что даст ему возможность диверсифицировать реабилитационные программы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Напомним, что сотрудники больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе и Дерматологическиого диспансера выступили против слияния медучреждений. Они провели несколько акций протеста, выражая таким образом несогласие с предложением Минздрава. К одной из последних акций присоединились представители оппозиционных партий «Возрождение», «Гражданский конгресс», депутаты парламентской фракции БКС, а также экс-премьер Молдовы Ион Кику и бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.