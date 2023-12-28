Губернатор Бочаров поручил обеспечить безопасное проведение праздников

Его провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Главной темой постоянно действующего совещания стало обеспечение комплексной безопасности жителей и территории.
Все мероприятия уже подготовлены и отрепетированы — каждое в своем муниципальном образовании. Графики по их проведению утверждены.
«Всего по Волгоградской области в период новогодних и рождественских праздников запланировано к проведению более 3 тыс. мероприятий с ожидаемым участием порядка 500 тыс. человек».
В этом году, учитывая режим повышенной готовности в условиях проведения СВО, новогодние праздники организованы в первую очередь для детей, для всех жителей разных возрастов запланированы в основном просветительские мероприятия и спортивные соревнования. Глава области обратил внимание на необходимость не только максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, но и повышения бдительности самих жителей.
«Наша общая задача — чтобы все намеченные на период новогодних и рождественских праздников мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий».