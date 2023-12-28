Губернатор Бочаров поручил обеспечить безопасное проведение праздников

В этом году, учитывая режим повышенной готовности в условиях проведения СВО, новогодние праздники организованы в первую очередь для детей, для всех жителей разных возрастов запланированы в основном просветительские мероприятия и спортивные соревнования. Глава области обратил внимание на необходимость не только максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, но и повышения бдительности самих жителей.