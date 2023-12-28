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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост.
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Источник: РИА "Новости"

«Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач», — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала облправительства ОТС.

По словам Травникова, Локоть решил использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране. Как пояснил глава региона, мэр уходит в отпуск с последующим увольнением.

«Я поддержал это решение», — отметил Травников.

Исполнять обязанности мэра пока будет первый заместитель главы администрации Олег Клемешов.