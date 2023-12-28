Мэр Екатеринбурга исполнил мечту тройняшек с «Елки желаний»

Так, Андрею предоставили возможность ощутить себя инспектором ГИБДД. Специально для него к зданию администрации подъехала патрульная машина. Мальчик смог посидеть в автомобиле, познакомился с оборудованием — видеокамерой, маячками, сиреной, а потом с помощью жезла остановил автомобиль главы Алексей Орлова и проверил у его водителя документы.