Эксперт объяснил, почему в Молдавии ключевые посты занимают иностранцы

«Это не первый раз, когда партия “Действие и солидарность” использует подобные методы, это происходит из-за нехватки кадров. Если партия обращается к соседним странам для довольно важных позиций, то это означает, что сама партия не производит профессиональных кадров, чтобы занять эти должности».