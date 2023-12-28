Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, обвинив правящую партию «Действие и солидарность» в беззаконии, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
«Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для нее нет ни конституции, ни законов Молдавии. Нам больше нечего делать на заседаниях, где они продолжают творить беззаконие и преступления».
По его словам, оппозиция выступает против «преступных проектов», подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц.
Депутаты от оппозиции на брифинге напомнили об антисоциальных решениях правящей партии — это закрытие 12 телеканалов, подорожание медицинского полиса, продажа Республиканского стадиона посольству США, назначение иностранцев на руководящие должности в госинститутах. Батрынча заверил, что все эти действия в будущем станут основой для уголовных дел.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.