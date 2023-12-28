Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента

«Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для нее нет ни конституции, ни законов Молдавии. Нам больше нечего делать на заседаниях, где они продолжают творить беззаконие и преступления».