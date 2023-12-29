Построил «Арену», а с метро не успел: чем запомнился мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ушедший в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть руководил городом почти 10 лет, но накануне Нового года ушел в отставку. Как пояснил губернатор Андрей Травников, экс-глава города получил предложение о работе, на которой будет выполнять общегосударственные задачи.
Локтя новосибирцы избирали дважды: в 2014 и 2019 году. Срок полномочий экс-мэра должен был закончиться в марте 2024 года, но он решил не дожидаться весны. Давайте вспомним, чем бывший глава города запомнился столице Сибири.
НОВОСИБИРСК СТАЛ ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ.
В феврале 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к президенту Российской академии наук Александру Сергееву с просьбой подготовить экспертное заключение к ходатайству о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». 1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О почетном звании “Город трудовой доблести”. Почетный статус присвоили городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск попал в их число.
А 3 ноября 2022 года на площади Калинина открылась стела «Город трудовой доблести». Размеры монумента поражают: 35 метров в длину (это примерно высота десятиэтажки) — новосибирская стела стала самой высокой из подобных сооружений.
УБРАЛИ ГУСИНОБРОДСКУЮ БАРАХОЛКУ.
Это решение мэра было, пожалуй, одним из самых непростых. Вещевой рынок, считавшийся самым крупным за Уралом, закрыли 1 октября 2015 года. Тогда территорию оцепили, а продавцы постепенно принялись вывозить товар в городские ТЦ. Это вызвало волну возмущения у работников рынка. Но решению властей пришлось подчиниться.
«НАВЕЛ» МОСТЫ.
Так совпало, что имя Анатолия Локтя связано сразу с двумя новосибирскими мостами. Во первых, при нем был сдан Бугринский мост, фото на котором с удовольствием делают сибирские блогеры. Этот мост с самым длинным в СНГ арочным пролётом открыли 8 октября 2014 года.
Во-вторых, с 2019 года в Новосибирске строят четвертый мост — первую платную переправу в нашем регионе. Сдать его планировали еще в 2022 году, но работы пока продолжаются.
ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ХОККЕИСТОВ И ТЕАТРАЛОВ.
Появились в Новосибирске и еще два знаковых объекта: первый из них — это новое здание для театра Афанасьева. Своего «дома» у театра не было 30 лет, а с 2023 года он располагается в бывшем здании кинотеатра «Пионер».
В 2023 году открылся и новый ЛДС — шестиэтажный спортивный комплекс «Сибирь-Арена». Трибуны главной арены рассчитаны на 10 518 мест, тренировочной — на 200 мест.
Должна была у «Сибирь-Арены» открыться и станция метро «Спортивная», но сроки переносят второй год: обещают, что сдадут ее весной 2024 года.
ПРЕОБРАЗИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ И ПАРКИ.
Изменился облик и любимых мест для прогулок новосибирцев. Осенью 2017 года сибиряки впервые смогли оценить обновленную набережную.
Еще в 2022 году ко Дню города после реконструкции открыли Заельцовский парк, а в 2023 году — Ельцовский парк.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
53 детских сада и 20 школ были построены за то время, что Анатолий Локоть возглавлял город.
Более 90 миллиардов — такова расходная часть бюджета на 2024 год. Когда Анатолий Локоть вступал в должность, он обещал, что эта цифра вырастет до 50. На деле вышло в 1,5 раза больше.