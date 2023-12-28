Осталось три дня: что нужно знать о всеобщем декларировании казахстанцам

С нового года индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги примут участие в третьем этапе всеобщего декларирования. Они должны будут подать «входную» декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.
В связи с этим Комитет государственных доходов подробно рассказал о том, к чему им нужно подготовиться, а также какую информацию им необходимо предоставить.
Какие сведения нужно указать в декларации
Казахстанцы, которые впервые примут участие во всеобщем декларировании, должны будут предоставить информацию о всех своих зарубежных активах, в том числе данные о движимом и недвижимом имуществе.
Помимо этого декларировать также придется деньги в иностранных банках свыше 3,5 млн тенге (1 000 МРП), долю участия в иностранных компаниях, ценные бумаги и криптовалюту, договоры долевого участия, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности и авторского права, нотариально заверенные договоры займов с другими лицами, наличные деньги в пределах 10 000 МРП (34,5 млн тенге) и другое имущество, стоимостью свыше 3,5 млн тенге, но уже по желанию.
Всю эту информацию необходимо будет предоставить до 15 сентября 2024 года. Свои отчетности казахстанцы могут сдать в бумажном либо в электронном виде через одну из доступных платформ: в «Кабинете налогоплательщика», на портале Электронного правительства, через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.
Как подготовиться к декларированию
В КГД предупредили, что все свои активы необходимо задекларировать максимально достоверно. Дело в том, что в дальнейшем их общая стоимость будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
В связи с этим казахстанцам рекомендуется:
- подготовить соответствующие подтверждающие документы;
- разместить денежные средства (свыше 34,5 млн тенге) на банковских счетах до конца текущего года;
- нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря;
- провести оценку своего имущества, стоимость которого превышает 3,5 млн тенге.
Найти всю необходимую информацию можно на следующих веб-порталах:
- Электронное правительство — информация по имуществу, переданному в доверительное управление;
- Национальный институт интеллектуальной собственности — информация по объектам интеллектуальной собственности и авторского права (патенты и изобретения);
- Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов — информация по договорам о долевом участии в жилищном строительстве;
- Центральный депозитарий ценных бумаг — информация по ценным бумагам;
- сервис Республиканской нотариальной палаты Doculite — информация по наличию дебиторской или кредиторской задолженностей.
Как декларировать свои долги
Одним из условий при заполнении «входной» декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.
Как объясняют в ведомстве, граждане должны отразить в декларации не только свои долги перед другими физическими или юридическими лицами, но и те, что должны вернуть им. При этом банковские договоры декларировать не нужно.
Все договоры займа, согласно пункту 2 статьи 631 Налогового кодекса РК, должны быть нотариально удостоверены. Сделать это нужно до момента подачи «входной» декларации. В дальнейшем отразить долги и обязательства не получится.
Декларирование подарков и другого имущества
Не все имущество, которое казахстанцы получили в подарок, нужно декларировать. Как объяснили в КГД, ценные подарки декларируются, если они получены в виде недвижимости или транспорта, зарегистрированного за рубежом, денег в пределах 34,5 млн тенге, имущества стоимостью выше 3,5 млн тенге и прочих активов в виде ценных бумаг, золотых слитков или криптовалюты.
А вот недвижимость, автомобили доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно.
Стоит отдельно уточнить, что понимается под имуществом, которое стоит дороже 3,5 млн тенге. В ведомстве объясняют, что под эту категорию попадает любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Казахстане, так за рубежом, например, культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные, объекты незавершенного строительства и многое другое.
Штрафы за ошибки и непредставление сведений
Если казахстанец при заполнении декларации допустил ошибку или неточность, переживать не стоит. Он имеет право самостоятельно устранить их путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности, предусмотренного Налоговым кодексом.
Если же не исправить данные или предоставить недостоверные сведения, то сначала будет выписано предупреждение, а за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).
Наказание предусмотрено и за непредставление декларации. В первый раз нарушителя ждет лишь предупреждение, но за повторное нарушение в течение года уже предусмотрен штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).
С 2025 года непредставление физлицом декларации будет считаться подтверждением отсутствия у него доходов и фактов приобретения, отчуждения и безвозмездного получения имущества. В случае приобретения таким лицом имущества его стоимость будет признаваться доходом и облагаться подоходным налогом.
Вместе с тем за сокрытие объектов налогообложения в первый раз положен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, а за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 300%.
Как будут проверять казахстанцев
В КГД предупредили, что будет проводиться мониторинг (камеральный контроль) доходов физических лиц. Происходить это будет следующим образом:
- проверяется наличие или отсутствие декларации;
- выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации или занижение доходов;
- в отношении граждан, не устранивших нарушения, по итогам камерального контроля проводится налоговая проверка.
В целом, по подсчетам Комитета государственных доходов, в 2024 году впервые примут участие во всеобщем декларировании порядка 3,9 млн физических лиц.
На четвертом этапе с 1 января 2025 года представят «входную» декларацию остальные категории граждан: работники, пенсионеры, домохозяйки, студенты и многие другие — всего более 6,4 млн казахстанцев. Всего в систему всеобщего декларирования должно войти около 13 млн человек.