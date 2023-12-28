Президент принял кадровое решение по СК Беларуси

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Начальник УСК по Брестской области Дмитрий Конопляник освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
В соответствии с указом, Конопляник уволен в запас по возрасту.
«Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Брестской области и уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», — говорится в тексте указа.
Конопляник прослужил в Следственном комитете с самого его основания, в 2012 году был назначен руководителем главка по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК. Потом возглавлял УСК Минска.
Осенью 2019 года был назначен на должность начальника УСК по Брестской области.